جولدمان ساكس: لا نتوقع تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 08:14 مساءً - العربية نت_ قال بنك جولدمان ساكس، اليوم الجمعة، إنه يفترض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران.

وأضاف البنك “لا تزال توقعاتنا تشير إلى أن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولارا في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولارا في عام 2026”.

وشنت إسرائيل غارات على إيران اليوم الجمعة استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت أنه عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي، وفقًا لـ “”.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل يوم الجمعة بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.60 دولارات، أو بنسبة 6.63%، لتصل إلى 73.96 دولارًا للبرميل.

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كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.65 دولارات، أو بنسبة 6.83%، ليصل إلى 72.69 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش.