وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 06:18 مساءً - استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التحول الأخضر المستدام وتمكين القطاع الخاص.

خلال اللقاء، أكدت المشاط على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، سواء بين الحكومتين أو عبر مؤسسات التمويل البريطانية، التي تساهم في تنويع آليات التمويل المتاحة للقطاع الخاص.

كما أشادت بالدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم بالشراكة مع البنك الدولي. كذلك ناقش الجانبان التعاون في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” لتعزيز الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP30 في البرازيل.

أشارت الوزيرة أيضًا إلى الدور الفعّال للمملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال توفير الخدمات المالية والفنية، وتشمل المبادرات المدعومة مسرّع التمويل المناخي (CFA) وبرنامج A2D للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

كما تناول اللقاء توسيع نطاق برامج التمويل البريطانية للمشروعات التنموية في مصر، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت الوزيرة السفير البريطاني للمشاركة في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يوم الأحد المقبل.

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في سياق متصل، شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، كما تحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.

جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، ومنها المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والغرفة التجارية المصرية البريطانية، ساهمت في دعم مجتمع الأعمال من خلال مبادرات لتعزيز الابتكار والتنمية. كما تبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.