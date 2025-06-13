وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لضمان استقرار الشبكة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 06:18 مساءً - اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، برؤساء الشركات ومسؤولي الوزارة والمركز القومي للتحكم، بمشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وذلك لمتابعة جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة أي تداعيات محتملة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة.

خلال الاجتماع، أكد الوزير على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج، إلى جانب زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. كما شدد على أهمية استخدام أنماط تشغيل جديدة تحقق الاستخدام الأمثل للوقود، مما يعزز العائد على وحدة الوقود المستخدمة لإنتاج الكهرباء.

ووجّه الدكتور عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفيرها لكافة الاستخدامات، مع التنسيق المستمر مع مراكز التحكم الإقليمية والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أكد ضرورة تواجد جميع القيادات على مدار الساعة لمتابعة المستجدات بشكل لحظي وضمان تأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.