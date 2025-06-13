وزيرا الكهرباء والبترول يتفقدان جاهزية شبكة الغاز لإمداد…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 05:26 مساءً - قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمقر شركة “جاسكو”، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري.

خلال الزيارة، استعرض الوزيران خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، إضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة لضمان استقرار الضغوط وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الصيفي.

وأكد الجانبان استمرار جهود قطاع البترول لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، من خلال متابعة حالة الشبكة لحظيًا وتعزيز مرونة الإمداد لتحقيق استدامة التشغيل دون انقطاع. كما شددا على أهمية التنسيق الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، وضمان جاهزية القطاعات المعنية لمواكبة متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.