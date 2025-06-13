كامل الوزير: وصول 5 أوناش عملاقة إلى ميناء دمياط لتعزيز محطة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 04:22 مساءً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استقبال ميناء دمياط السفينة “ZHEN HUA 33” القادمة من الصين، وعلى متنها خمسة أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS) المخصصة للعمل في محطة الحاويات “تحيا مصر 1”. يأتي هذا ضمن خطة تطوير البنية الفوقية للمحطة استعدادًا لافتتاحها وتشغيلها قريبًا.

وبوصول هذه الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الأوناش العملاقة بالمحطة إلى 12 ونشًا، جميعها من إنتاج شركة HHMC الصينية الرائدة في تصنيع معدات الموانئ الحديثة. تتميز هذه الأوناش بقدرات تشغيلية عالية، حيث تبلغ طاقة الرفع 75 طنًا، مع إمكانية الوصول إلى ارتفاع 57.5 مترًا، ما يمكنها من التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة. كما تم تزويدها بأحدث أنظمة السلامة وأجهزة الاستشعار لضمان عمليات تحميل وتفريغ أكثر أمانًا وكفاءة.

على صعيد آخر، وصلت حتى الآن 30 ونش ساحة (RTG) من أصل 40 ونشًا مقرر توريدها، والتي تتميز بتقنيات صديقة للبيئة، حيث تدعم التشغيل بالكهرباء أو الديزل لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

يعد مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1” أحد أكبر المشاريع القومية في ميناء دمياط، حيث تمتد أرصفتها بطول 1970 مترًا وبعمق 18 مترًا، وتضم ساحة خلفية بمساحة 922 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة. تتولى تشغيل المحطة شركة “دمياط أليانس”، التي تضم تحالف شركات ألمانية وإيطالية وعالمية، وفق أحدث المعايير الدولية، مما يعزز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، بهدف تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة التشغيل واستقبال السفن الحديثة.