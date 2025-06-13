نعرض لكم الان تفاصيل خبر بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. شركات الطيران تحول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 04:22 مساءً - العربية نت_ أظهرت بيانات موقع (فلايت رادار 24) لتتبع حركة الملاحة الجوية أن شركات الطيران ابتعدت عن المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن وسوريا اليوم الجمعة، بعد أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف في إيران، إذ سارعت شركات الطيران إلى تحويل وإلغاء رحلاتها للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الأطقم الجوية.

وأصبحت مناطق الصراع في العالم عبئا متزايدا على عمليات شركات الطيران وربحيتها، وأكثر إثارة للقلق بشأن السلامة.

وذكرت شركة أوزبري فلايت سلوشنز لاستشارات مخاطر الطيران أنه منذ عام 2001 أُسقطت ست طائرات تجارية عن غير قصد، وأفلتت ثلاث طائرات بالكاد من مصير مماثل، وفقًا لـ “”.

وأعلنت إسرائيل اليوم الجمعة استهداف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت من أنه سيكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأُغلق مطار بن جوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وظلت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لضربات انتقامية محتملة من إيران.

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وقالت شركة (العال) الإسرائيلية إنها علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية وتوجيهات صادرة لأطقم الطيران بأن المجال الجوي الإيراني مغلق حتى إشعار آخر.

ومع ورود تقارير عن ضربات على إيران، كانت هناك رحلات جوية تجارية لشركات من بينها طيران الإمارات، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية الهندية تحلق في المجال الجوي الإيراني.

وقالت الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا)، التي تمر رحلاتها المتجهة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بالمجال الجوي الإيراني، إن عدة رحلات جوية تم تحويل مسارها أو إعادتها إلى حيث أتت، بما في ذلك رحلات قادمة من نيويورك وفانكوفر وشيكاجو ولندن.

وأفادت وسائل إعلام رسمية عراقية بأن العراق أغلق مجاله الجوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأوقف جميع الرحلات الجوية في مطاراته.

ويعد شرق العراق، بالقرب من الحدود مع إيران، أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاما في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرات تُحول مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو السعودية.

وأغلق الأردن مجاله الجوي بعد عدة ساعات من بدء الحملة الإسرائيلية.

وذكر موقع (سيف إير سبيس‭‭‭‭(‬‬‬‬، وهو موقع إلكتروني تديره مجموعة أو.بي.إس. جروب، التي تشارك معلومات حول مخاطر الطيران، أن “الوضع لا يزال يتكشف.. ينبغي على شركات الطيران توخي أقصى درجات الحذر في المنطقة في الوقت الحالي”.

وجرى تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تهبط في دبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم. كما جرى تحويل رحلة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة من مانشستر إلى دبي إلى إسطنبول، ورحلة تابعة لفلاي دبي كانت متجهة من بلجراد إلى يريفان في أرمينيا.

وأعلنت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي تعليق رحلاتها إلى مدن عمّان وبيروت ودمشق بجانب إيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات الأخرى أو تحويل مسارها أو إعادتها إلى مطارات المغادرة.

وأظهرت بيانات موقع (فلايت رادار 24) أن الخطوط الجوية القطرية ألغت رحلتين مجدولتين إلى دمشق اليوم الجمعة.

وأدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023 إلى وجود طائرات مسيرة وصواريخ في الجو جنبا إلى جنب مع الطائرات التجارية عبر مسارات الطيران الرئيسية، والتي ورد أن بعضها كان قريبا بما يكفي ليراه الطيارون والركاب.

ووفقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة النقل الجوي (يوروكنترول)، سجل المجال الجوي في الشرق الأوسط العام الماضي مرور 1400 رحلة جوية يوميا من وإلى أوروبا.