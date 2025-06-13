مال وأعمال

وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب…

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  • وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب… 3/6
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 03:14 مساءً - استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدريب العمالة.

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واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بوزير العمل، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة العمل، بشأن تأهيل وتدريب العمالة في مجالات عمل قطاعات وزارة الإسكان المختلفة ووضع برامج تدريبية للشباب مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الفنية ومحاربة البطالة، وتوفير العمالة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

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وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك فيما يخص التدريب في مجال التشييد والبناء، وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان وكذلك التدريب التخصصي على المعدات المستخدمة في تلك القطاعات، بالإضافة إلى الحرف المرتبطة بالتشييد والبناء، والتي توفرها الجهات التابعة لوزارة الإسكان.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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