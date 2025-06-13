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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبوط حاد للعملات المشفرة.. وبيتكوين تتراجع بأكثر من 3% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 03:14 مساءً - سي إن إن_ شهدت أسعار العملات المشفرة اليوم، الجمعة، هبوطاً جماعياً بقيادة عملة بيتكوين، كبرى العملات من حيث القيمة السوقية.
يأتي ذلك التراجع على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب شن إسرائيل هجمات على إيران.
سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم
تراجعت عملة البيتكوين المشفرة (Bitcoin)، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 3.2% عند 104,276 دولاراً، وقت كتابة التقرير.
وانخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.07 تريليون دولار.
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وعلى مدار الأيام السبعة الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 1.5% إلى قيمتها.
أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار
هبط سعر عملة الإيثريوم Ethereum ETH -ثاني أكبر عملة مشفرة- بنسبة 9.0% لتصل إلى 2515.93 دولار في التعاملات الصباحية يوم الجمعة.
انخفض سعر عملة إكس ريبل XRP بنسبة 6.2% لتصل إلى 2.1155 دولار.
تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.8% إلى 648.20 دولار.
وانخفض سعر عملة سولانا SOL بنسبة 9.7% إلى 144.0 دولار.
كما هبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 9.4% لتبلغ 0.17289 دولار.
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