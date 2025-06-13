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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.. رئيس الوزراء:… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:16 مساءً - في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.
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