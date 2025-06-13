أسعار الذهب تقفز بأكثر من 1% بعد الضربات الإسرائيلية على…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:16 مساءً - سي ان بي سي _ قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال في أسبوع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الأنباء عن شن إسرائيل ضربة جوية على إيران، وبيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى 3430.13 دولار للأونصة.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.33% لتصل إلى 3447.70 دولار.