مال وأعمال

صندوق النقد يعلن عن توقعات جديدة للاقتصاد العالمي في يوليو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يعلن عن توقعات جديدة للاقتصاد العالمي في يوليو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 11:12 صباحاً - سمر السيد_ يطلق صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي في شهر يوليو المقبل، حسبما أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق اليوم، مشيرة إلى أن مؤسستها ستأخذ في الاعتبار كافة التطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم ومنها اتفاق التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين .

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وأضافت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصندوق مساء اليوم الخميس عبر الإنترنت، أنه جاري عقد مناقشات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين السلطات المصرية وفريق عمل الصندوق افتراضيًا.

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وقالت إن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا واضحًا على صعيد الإصلاحات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مع تحسينات ملحوظة على مستوى احتياطيات النقد الأجنبي.

ولفتت إلى أن فريق عمل الصندوق عقد مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في في الفترة ما بين 6 إلى 18 مايو الماضي حول الأداء الاقتصادي والسياسات في إطار اتفاق  تسهيل الصندوق الممدد.

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وتابعت أنه من المقرر استمرار المناقشات بين الجانبين بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية الخاصة باستكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.

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وأكدت أهمية تركز جهود السلطات  في الفترة الحالية  على تسريع  الإصلاحات التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، والتي سيؤدي تطبيقها إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي للبلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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