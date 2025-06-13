ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بأقل من المتوقع في مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 05:06 صباحاً - العربية.نت_ ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في مايو بضغط من انخفاض تكاليف خدمات مثل أسعار تذاكر الطيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.1% الشهر الماضي بعد انخفاضه المعدل 0.2% في أبريل .

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% بعد تقارير عن هبوطه 0.5% في أبريل.

وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.6% بعد ارتفاعه 2.5% في أبريل.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين هامشيا في مايو، إذ كبحها انخفاض أسعار البنزين وتذاكر الطيران وسط تراجع الطلب.

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وتوقع اقتصاديين أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام مع ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية على البضائع.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 و4.50% يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري الأمريكي تيسير السياسة النقدية في سبتمبر.