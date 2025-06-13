مال وأعمال

الإيرادات الجمركية الأمريكية تقفز 270% إلى 23 مليار دولار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإيرادات الجمركية الأمريكية تقفز 270% إلى 23 مليار دولار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:14 صباحاً - العربية نت _ ارتفعت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شهر مايو، مما ساهم في تقليص العجز في الميزانية خلال الشهر.

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وأظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع الإيرادات الجمركية 270% على أساس سنوي لتبلغ 23 مليار دولار، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط الإيرادات الشهرية للرسوم الجمركية لعام 2024.

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وانخفض العجز المالي في مايو بنسبة 17% ليصل إلى 316 مليار دولار بعد احتساب الفروقات الزمنية بين السنوات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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