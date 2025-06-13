- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإيرادات الجمركية الأمريكية تقفز 270% إلى 23 مليار دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:14 صباحاً - العربية نت _ ارتفعت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شهر مايو، مما ساهم في تقليص العجز في الميزانية خلال الشهر.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع الإيرادات الجمركية 270% على أساس سنوي لتبلغ 23 مليار دولار، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط الإيرادات الشهرية للرسوم الجمركية لعام 2024.
وانخفض العجز المالي في مايو بنسبة 17% ليصل إلى 316 مليار دولار بعد احتساب الفروقات الزمنية بين السنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإيرادات الجمركية الأمريكية تقفز 270% إلى 23 مليار دولار في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.