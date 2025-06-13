الإيرادات الجمركية الأمريكية تقفز 270% إلى 23 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 يونيو 2025 12:14 صباحاً - العربية نت _ ارتفعت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شهر مايو، مما ساهم في تقليص العجز في الميزانية خلال الشهر.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع الإيرادات الجمركية 270% على أساس سنوي لتبلغ 23 مليار دولار، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط الإيرادات الشهرية للرسوم الجمركية لعام 2024.

وانخفض العجز المالي في مايو بنسبة 17% ليصل إلى 316 مليار دولار بعد احتساب الفروقات الزمنية بين السنوات.