البترول: 573 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى من مشروع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 06:14 مساءً - كشف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المقرر توقيع العقود النهائية لأعمال الهندسة والتوريدات والمقاولات لتنفيذ لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور خلال شهر يونيو الجاري.

وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم، أن المشروع يقام على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا لكل مرحلة، وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 573 مليون دولار. ومن المخطط بدء أعمال الإنشاءات مع مطلع عام 2026، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2028.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع مع مساهمي شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك، أن المشروع يُعد ضمن المشروعات الحيوية في مجال تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية، عبر التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام.

وأشار إلى أنه يُمثل نموذجًا بارزًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية ذات عائد اقتصادي كبير، خاصة وأن المشروع يُعد تحركًا هامًا في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة، نظرًا لما يمثله حامض الفوسفوريك من أهمية استراتيجية في الصناعات الكيماوية، الأمر الذي من شأنه تقليل واردات الدولة من هذه المنتجات، وزيادة فرص التصدير.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير البترول والثروة المعدنية، على ما يمثله قطاع التعدين من أولوية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن مشروع أبوطرطور يُجسد هذا التوجه بشكل وواعد.