نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تضع سقفا زمنيا لتصدير المعادن النادرة لأمريكا كخطوة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 06:14 مساءً - العربية نت _ قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الصين قررت فرض مهلة زمنية مدتها 6 أشهر على تراخيص تصدير المعادن النادرة إلى شركات صناعة السيارات والمصنعين في الولايات المتحدة، ما يمنح بكين ورقة ضغط في حال تجددت التوترات التجارية.

يأتي ذلك ضمن التفاهم الذي تم التوصل إليه في المحادثات التجارية في لندن، حيث وافقت الصين على تخفيف القيود مؤقتاً مقابل قيام واشنطن بتخفيف بعض القيود على تصدير محركات الطائرات وقطع الغيار والإيثان إلى الصين.

من ناحية اخرى، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين خلال الأسبوع إلى الأسبوعين المقبلين لتحديد الرسوم الجمركية الأحادية، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم أعلى على عشرات البلدان.

وكان ترامب قد صرح أمس بأن الصين ستقوم بتوريد العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مقدمًا، وذلك في إطار اتفاق تجاري بين البلدين.

ووصف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشال”، العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم بأنها “ممتازة”، مضيفًا: “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما ستحصل الصين على 10% فقط”.

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وأشار إلى أن الصين ستقوم بتوريد المعادن النادرة و”أي من العناصر الأرضية النادرة الضرورية” مقدمًا، في حين ستقدم الولايات المتحدة تنازلات معينة، من بينها السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات والكليات الأمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لا يزال خاضعًا للموافقة النهائية بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكداً نيته العمل بشكل وثيق مع شي لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأمريكية، وواصفًا الأمر بأنه “فوز كبير للبلدين!”.

وكان ممثلون من الجانبين قد أعلنوا، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق تجاري بعد يومين من المحادثات رفيعة المستوى في لندن.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين: “لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ توافق جنيف والمكالمة بين الرئيسين”.