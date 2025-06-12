العربية: مصر تتعاقد على شراء شحنات غاز مسال مع شركات عالمية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 04:10 مساءً - العربية نت _ ذكرت وكالة “بلومبرج” أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من أرامكو السعودية، و”ترافيغورا جروب”، و”فيتول جروب”، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.

كما أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقات مع “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، و”شل”، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ويهدف هذا التوجه نحو تأمين الشحنات إلى تقليص اعتماد مصر على أسواق البيع الفوري المتقلبة، لكنه في الوقت ذاته يعكس التحول الحاد في وضع البلاد، التي كانت حتى العام الماضي تصدّر الغاز المسال. فقد أدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محلياً، ما جعل مصر مستورداً رئيسياً وساهم في تشديد الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى إنعاش اقتصادها بعد الخروج من أزمة في العملات الأجنبية، حيث يساعد التحول إلى عقود متوسطة الأجل على تقليل تعرضها لتقلبات سوق الغاز الفوري.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على الغاز يعني أن فاتورة الطاقة في مصر مرشحة للارتفاع إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع الشهر الماضي. وكانت “بلومبرج” قد أفادت سابقاً بأن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة خلال الفترة حتى يونيو 2026.