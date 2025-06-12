الرسوم الجمركية تدفع الاقتصاد البريطاني لتسجيل أكبر انكماش…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 03:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل حاد في شهر أبريل الماضي، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3% في أبريل مقارنة بشهر مارس 2025، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وكان استطلاع أجرته “” أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1% بعد تسجيل نمو 0.2% في مارس.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: “بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة”.

وذكر المكتب أن تراجعًا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في أبريل، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضًا انخفاضًا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول من 2025 متجاوزًا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 1% الشهر الماضي.

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ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25%، وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات.