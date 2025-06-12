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نعرض لكم الان تفاصيل خبر “خالدة للبترول” تستهدف وضع بئرين جديدين على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 02:12 مساءً - تستهدف شركة خالدة للبترول وضع بئرين جديدين على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري بإجمالي أولي يُقدّر بحوالي 5400 برميل زيت خام يوميًا.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، أن أتمت شركة خالدة أعمال حفر البئر التقييمية (Fox Deep-02)، والتي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت بخزاني “علم البويب” والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت 110 قدم.
وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة “علم البويب” عن معدل إنتاج أولي يبلغ حوالي 2600 برميل زيت خام يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، تمهيدًا لوضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري.
كما أتمت الشركة، أعمال حفر البئر التنموية (Tayim-W14) لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وقد أظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدم.
وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يوميًا، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيه الجاري، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.
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