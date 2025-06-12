نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحذيرات من احتمال تأثر حركة الشحن جراء تصاعد التوترات في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 01:14 مساءً - سي ان ان _ حذرت هيئة بريطانية لتتبع حركة الملاحة البحرية من احتمال تأثر طرق الشحن الحيوية جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأربعاء، إنها “أُبلغت بتزايد التوترات في المنطقة”.

وأضافت الهيئة أن “هذا قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط العسكري يؤثر بشكل مباشر على البحارة”.

وتابعت: “تُنصح السفن بعبور الخليج العربي وخليج عُمان ومضيق هرمز بحذر، وعليها الإبلاغ عن أي حوادث أو أنشطة مشبوهة”.

وتُدير البحرية الملكية البريطانية هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي بمثابة نقطة اتصال للمعلومات المتعلقة بالأمن البحري بين الكيانات العسكرية والخاصة.

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ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، في ظل استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وفي مكالمة هاتفية، الأربعاء، طلب ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقف عن الحديث عن هجوم على إيران، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة، ووقف التسريبات والتقارير حول الخطط والاستعدادات لهجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

ولطالما دافع نتنياهو عن الخيار العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني. وخلال مكالمة الأربعاء، أخبر نتنياهو ترامب أن إيران تحاول فقط كسب الوقت وليست جادة بشأن المفاوضات، وفقًا للمصدر.

وكانت مصادر ذكرت لشبكة CNN الشهر الماضي أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

والأربعاء أيضًا، سحبت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان دبلوماسيين وعسكريين غير أساسيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الجهود المبذولة.

ولم يتضح سبب هذا القرار المفاجئ، لكن مسؤولًا دفاعيًا قال إن القيادة المركزية الأمريكية تراقب “التوتر المتنامي في الشرق الأوسط”.