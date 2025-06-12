نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: تم الاتفاق مع الصين.. وسنحصل على رسوم جمركية إجمالية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 يونيو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إن اتفاقاً قد أُبرم مع الصين، يقضي بأن تزوّد بكين الولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%. العلاقة ممتازة!».

وأضاف ترامب أن تنفيذ الاتفاق مشروط بالحصول على الموافقة النهائية من قبله ومن قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكشف ممثلون من الجانبين يوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق تجاري بعد يوم ثانٍ من المحادثات رفيعة المستوى في لندن.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين: «توصلنا إلى إطار لتنفيذ توافق جنيف والمكالمة بين الرئيسين».

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وكانت التوترات قد تصاعدت بعد أن فرضت الصين قيوداً على تصدير عدد من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المستخدمة في قطاعي السيارات والدفاع.

هيمنة الصين على المعادن الحيوية

وتُعد الصين الدولة المهيمنة على سلسلة توريد المعادن الحيوية، إذ تنتج نحو 60% من الإمدادات العالمية من العناصر الأرضية النادرة وتعالج ما يقارب 90% منها، ما يعني أنها تستورد هذه المواد من دول أخرى وتقوم بمعالجتها.

وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا في وقت سابق من أن هذا التفوق الصيني يمثل تحدياً استراتيجياً في ظل التوجه نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً فور صدور الخبر، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» المرجعي تسليم أغسطس بمقدار دولار واحد إلى 67.87 دولاراً للبرميل بعد منشور ترامب، قبل أن تستقر مرتفعة بنحو 1.5% خلال الجلسة.

أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو، فقد صعدت بنسبة 1.8% إلى 66.14 دولاراً.