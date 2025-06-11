نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوكين كوفي الصينية تخطط للتوسع في الولايات المتحدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:16 مساءً - العربية نت _ تحاول شركة لوكين كوفي الصينية، سلسلة مشروبات القهوة الصينية، توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى العملاء خارج الصين وتحديدًا في الولايات المتحدة، حيث تعتزم فتح أول فرع لها في مانهاتن بنيويورك، بعد أن استطاعت التوسع سابقًا إلى سنغافورة وماليزيا وهونج كونج.

وتعليقًا على ذلك، قال Danilo Gargiulo، محلل في Bernstein: “من الناحية الثقافية، تعتبر نيويورك أفضل ساحة اختبار لعلامة دولية تسعى للتوسع إلى الولايات المتحدة”.

ونمت “لوكين كوفي”، وهي أكبر سلسلة قهوة في الصين، بشكل كبير مؤخرًا وتجاوزت “ستاربكس” من ناحية الحصة السوقية في البلاد، مع أكثر من ضعف عدد الفروع في الصين.

وفي حال نجاح استثمارها في نيويورك، فقد تتوسع الشركة إلى المزيد من الولايات. فمثالًا على ذلك، استطاعت HeyTea، وهي سلسلة شاي صينية، إطلاق فرعها في نيويورك بنجاح في أواخر عام 2023، ومنذ ذلك الحين انتشرت إلى بوسطن، وسياتل، ولوس أنجلوس.

ولا تعتبر السوق الأميركية جديدة على “لوكين كوفي”، ففي عام 2020 واجهت الشركة فضيحة احتيال محاسبي أدت إلى شطب إدراجها من مؤشر ناسداك، ولكن تعتزم الشركة العودة إلى السوق الأميركية مع تقديم مشروبات بنكهات غير مسبوقة وخصومات كبيرة، حيث يصل سعر كوب القهوة إلى مستوى متدنٍ عند 1.40 دولارًا.

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وكانت “لوكين” قد أطلقت حوالي 120 منتجًا جديدًا خلال عام 2024، مما ساعدها في زيادة شعبيتها لدى المستهلكين.

وقامت شركة لوكين ببناء أعمالها حول التكنولوجيا، مما يتيح للعملاء في الصين طلب القهوة واستلامها من خلال تطبيق WeChat الشهير في البلاد، وبالتالي استبدال تجربة المقهى التقليدية بتجربة إلكترونية فائقة الكفاءة.

كما تدير الشركة عمليات تحميص ومعالجة حبوب القهوة الكبيرة في الصين للمساعدة في خفض التكاليف التشغيلية.

وتعد تكاليف التشغيل في نيويورك مرتفعة للغاية مقارنة بالصين، فالإيجارات العقارية وأجور اليد العاملة قد تُشكل التهديد الأكبر أمام “لوكين”، بالإضافة إلى تواجد منافسة حادة من لاعبين كبار في السوق على رأسهم “ستاربكس”.