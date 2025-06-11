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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه بحمولة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:16 مساءً - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها الصادر اليوم، عن استقبال ميناء السخنة أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه، وهي السفينة “Berge Kuju” القادمة من البرازيل، والتي وصلت إلى رصيف الميناء في تمام الساعة العاشرة صباحًا، محملة بشحنة تقدر بـ 180,008 أطنان من خام الحديد (حديد بليت) لصالح شركة عز للصلب.
وتحمل السفينة “Berge Kuju” علم جزيرة مان “Isle of Man”، ويبلغ طولها 300 متر، وعرضها 50 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16.4 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 206,176 طنًا.
ويأتي استقبال هذه السفينة العملاقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قدرات موانيها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويدعم قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ويُعد استقبال هذه الشحنة الضخمة من خام الحديد خطوة مهمة تعكس كفاءة البنية التحتية والتشغيلية لميناء السخنة، ودوره المحوري في خدمة حركة التجارة والصناعة داخل مصر وخارجها، لا سيما مع استمرار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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