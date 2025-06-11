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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محكمة أمريكية تسمح لترامب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:16 مساءً - العربية نت _ أمرت محكمة استئناف فيدرالية بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما يسمح لترامب بالاستمرار بإحدى سياساته الاقتصادية الرئيسية.
وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية أمراً بتمديد السماح السابق قصير الأجل لرسوم ترامب الجمركية، بعد أن طعن البيت الأبيض في حكم صادر عن محكمة تجارية فيدرالية أوقفت هذه الرسوم.
ولم تقدّم المحكمة تفاصيل لإصدارها حكما لصالح ترامب، ولم يُسجل أي قاضٍ اعتراضاً على القرار.
جاء قرار المحكمة قبل شهر من انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يوماً التي فرضها ترامب على معظم الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة.
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