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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: قرار المحكمة الفيدرالية باستمرار فرض الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:16 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة الفيدرالية اليوم الذي يقضي بإمكانية استخدامنا للرسوم الجمركية لحماية أنفسنا انتصار هام وعظيم لأمريكا.
وأمرت محكمة استئناف فيدرالية بالسماح للرئيس ترامب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما يسمح لترامب بالاستمرار بإحدى سياساته الاقتصادية الرئيسية.
وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية أمراً بتمديد السماح السابق قصير الأجل لرسوم ترامب الجمركية، بعد أن طعن البيت الأبيض في حكم صادر عن محكمة تجارية فيدرالية أوقفت هذه الرسوم.
ولم تقدّم المحكمة تفاصيل لإصدارها حكما لصالح ترامب، ولم يُسجل أي قاضٍ اعتراضاً على القرار.
جاء قرار المحكمة قبل شهر من انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يوماً التي فرضها ترامب على معظم الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة.
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