البنك الدولي: ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بدعم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 04:13 مساءً - سمر السيد _ أكد البنك الدولي أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر واصلت ارتفاعها خلال الفترة الماضية، مدعومةً بصفقة رأس الحكمة الاستثمارية، التي وصفها بالضخمة مع الإمارات العربية المتحدة والتي وقعت فبراير العام الماضي وبلغت قيمتها 35 مليار دولار ، بالإضافة إلى التمويلات الدولية.

وتوقع البنك في أحدث نسخة أصدرها من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد المصري من 3.8 % في العام المالي الجاري 2024/2025 (من أوائل يوليو 2024 إلى أواخر يونيو 2025) ليصل إلى 4.2% في العام المالي المقبل 2025/2026 ثم 4.6% في العام المالي التالي 2026/2027.

بحسب البنك، يعكس هذا النمو المتوقع عدة عوامل، منها الاستهلاك الخاص القوي، وارتفاع الاستثمار الخاص مدفوعًا باتفاقية الاستثمار مع الإمارات والتيسير النقدي المتوقع، بالإضافة إلى انتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.

وفي سياق متصل، يرجح البنك اتساع العجز المالي في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025 ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بعد الزيادة الكبيرة التي حققتها صفقة الاستثمار الإماراتية.

ويُتوقع أن ينطبق هذا التوسع في العجز المالي أيضًا على دول أخرى مستوردة للنفط مثل جيبوتي، والأردن، والمغرب وتونس.

ولكن في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بشكل طفيف، مع استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026، وذلك من خلال خفض دعم الطاقة وتعزيز جهود تعبئة الإيرادات الضريبية.