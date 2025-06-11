وزير المالية: القطاع الخاص استحوذ على 60%؜ من الاستثمارات في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 02:12 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتحسن و«اللي جاي أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60%؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس

تحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة

أضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.

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تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%؜ دون فرض أعباء جديدة

وأوضح وزير المالية أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%؜ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

27%؜ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23%؜ في التعليم خلال 10 أشهر

أضاف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27% وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%؜ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%؜.

11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال 10 أشهر بمعدل نمو سنوي 35%

ولفت أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%؜، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%؜ وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر

وقال كجوك، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة فى ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26,4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.