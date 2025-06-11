نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير والإبقاء على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 02:12 مساءً - العربية نت _ قال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء، إنهم توصلوا إلى إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، ولإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، من دون أن يقدموا مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

وفي ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، للصحافيين أن الجانبين اتفقا على إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات قياسية.

غير أن اتفاق جنيف تعرقل بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الحيوية، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير تشمل منع شحنات من برامج تصميم أشباه الموصلات، والمواد الكيميائية، وسلع تكنولوجية أخرى إلى الصين، وفقا لـ””.

وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم الاتفاق عليه في لندن سيؤدي إلى إزالة بعض القيود الأمريكية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل، إذ انتهت المحادثات قرابة منتصف الليل بتوقيت لندن (23:00 بتوقيت جرينتش).

وأضاف الوزير: “توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة التي جرت بين الرئيسين”.

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وتابع: “الفكرة هي أن نعود ونتشاور مع الرئيس ترامب للحصول على موافقته، وهم بدورهم سيعودون للتشاور مع الرئيس الصيني شي (جين بينغ) للتأكد من موافقته، وإذا تم ذلك، سنمضي قدماً في تنفيذ إطار العمل”.

وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني، لي تشنغ قانغ، إن الطرفين اتفقا على إطار عمل تجاري سيُعرض على قادة البلدين.

وصرّح لي للصحافيين: “توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين في الخامس من يونيو، وكذلك التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع جنيف”.

وقد يسهم هذا التطور الأخير في تفادي انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم حلاً جذرياً للخلافات العميقة بشأن الرسوم الأحادية التي فرضها ترامب، ولا لشكاوى الولايات المتحدة المزمنة من النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير والمدفوع بسياسات الدولة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن جوش ليبسكي، إن الجانبين غادرا جنيف برؤى متباينة جوهرياً حول شروط الاتفاق، وكان ينبغي أن يكونا أكثر وضوحاً بشأن الإجراءات المطلوبة.

وأضاف: “عادوا إلى المربع الأول، لكن هذا أفضل بكثير من البدء من الصفر”.

أمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولاً يخفف التوترات التجارية، وإلا فإن معدلات الرسوم الجمركية سترتفع من نحو 30% إلى 145% من الجانب الأمريكي، ومن 10% إلى 125% من الجانب الصيني.