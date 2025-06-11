الأمين العام لمنظمة أوبك: الطلب على النفط سيتجاوز 120 مليون…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 12:16 مساءً - سي إن بي سي_ أكد هيثم الغيص، الأمين العام لتحالف أوبك ، أن المنظمة لا ترى “ذروة في الطلب على النفط في الأفق”، مشيراً إلى أن الطلب على النفط سيتجاوز 120 مليون برميل يومياً بحلول 2050.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك خلال مؤتمر في كندا إن نمو الطلب على النفط سيظل قويا على مدى عقدين ونصف العقد مع نمو سكان العالم.

وقال الغيص إن المنظمة “قلقة للغاية بشأن تقلب موقف وكالة الطاقة الدولية من استثمارات النفط”، لافتاً إلى أن “نقص الاستثمار في النفط والغاز أمر خطير”.

ارتفع إنتاج أوبك النفطي في مايو بأقلّ من المخطّط له، إذ نفّذ العراق تخفيضاتٍ إضافية لتعويض زيادةٍ سابقة في الإنتاج، بينما تبنّت السعودية والإمارات زياداتٍ أقلّ من المسموح بها، بحسب مسح أجرته .

وأظهر المسح، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أنّ منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ضخت 26.75 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 150 ألف برميل يومياً مقارنةً بإجمالي الإنتاج في أبريل نيسان، وكانت أكبر الزيادات من نصيب السعودية.

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ويعمل تحالف أوبك+، الذي يضمّ منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وشركاءَ منها روسيا، على تسريع خطط إلغاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يُطلَب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضاتٍ إضافية للتعويض عن زياداتٍ سابقة، ما يحدّ نظرياً من تأثير الزيادات الحالية.