مصر للطيران تفتتح مقرها الجديد في أربيل العراقية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 12:16 مساءً - وكالات_ افتتحت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، مقرها الجديد لمكتبها في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، خلال احتفالية رسمية بحضور السفير محمود عامر القنصل المصري في أربيل، والذى أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر للطيران في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز العلاقات بين مصر والعراق، لا سيما في ظل تنامي أعداد المسافرين بين البلدين.

حضر الافتتاح كل من تاميس المليجي مدير مكتب مصر للطيران في أربيل ومحمد رشاد مدير محطة مصر للطيران في أربيل، وحسام طلبة مدير مكتب مصر للطيران في بغداد، ولفيف من ممثلي شركات ووكلاء السياحة والسفر بالإقليم، وعدد من أعضاء الجالية المصرية والعربية، وموظفي القنصلية المصرية.