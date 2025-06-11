مال وأعمال

مصر للطيران تفتتح مقرها الجديد في أربيل العراقية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر للطيران تفتتح مقرها الجديد في أربيل العراقية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 12:16 مساءً - وكالات_ افتتحت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، مقرها الجديد لمكتبها في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، خلال احتفالية رسمية بحضور السفير محمود عامر القنصل المصري في أربيل، والذى أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر للطيران في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز العلاقات بين مصر والعراق، لا سيما في ظل تنامي أعداد المسافرين بين البلدين.

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حضر الافتتاح كل من تاميس المليجي مدير مكتب مصر للطيران في أربيل ومحمد رشاد مدير محطة مصر للطيران في أربيل، وحسام طلبة مدير مكتب مصر للطيران في بغداد، ولفيف من ممثلي شركات ووكلاء السياحة والسفر بالإقليم، وعدد من أعضاء الجالية المصرية والعربية، وموظفي القنصلية المصرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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