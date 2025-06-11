نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 11:08 صباحاً - وكالات_ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لعام 2025 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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