مال وأعمال

قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح…

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  • قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح… 2/4
  • قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح… 3/4
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 11:08 صباحاً - وكالات_ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لعام 2025 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر  لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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