رئيس الوزراء يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع السودان بمختلف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 يونيو 2025 10:09 صباحاً - دوت الخليج_ أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوداني، على توليه منصب رئيس الحكومة السودانية، مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام المُوكلة إليه.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة، بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين، وموقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان.

بدوره، أعرب كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والسودان بما يحقق تطلعات الشعبين .