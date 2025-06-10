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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:07 مساءً - وجَّه أحمد كجوك وزير المالية بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم، ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة والهادفة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، للركاب العائدين من الخارج خاصة فى المواسم وأوقات الذروة.
أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلي زيادة أعداد مأموري الجمرك، على نحو يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ بالتزامن مع بدء عودة الحجاج، لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الجمركى عن الأمتعة.
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