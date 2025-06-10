معدل البطالة في بريطانيا عند أعلى مستوى له منذ يوليو 2021

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 04:10 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2021، مما يُبرز استمرار ضعف سوق العمل، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه البيانات متوافقة مع تقديرات السوق.

وارتفع عدد المتقدّمين للحصول على إعانات البطالة بمقدار 33.1 ألفاً في مايو، مقارنة بانخفاض معدّل قدره 21.2 ألفاً في أبريل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو 9.5 آلاف فقط.

وسجّلت بيانات التغيّر في التوظيف في المملكة المتحدة زيادة قدرها 89 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بـ112 ألفاً في مارس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجور –باستثناء المكافآت– في بريطانيا بنسبة 5.2% على أساس سنوي لثلاثة أشهر حتى أبريل، مقارنة بنمو معدّل قدره 5.5% في القراءة السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى 5.4%.

أما مقياس التضخم في الأجور الذي يشمل المكافآت، فقد ارتفع بنسبة 5.3% خلال الفترة نفسها، بعدما سجّل نمواً معدّلاً عند 5.6% في الربع المنتهي في مارس، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 5.5%.