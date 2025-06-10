استطلاع: تراجع توقعات التضخم في أمريكا خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ أظهر تقرير نشره الفيدرالي الأمريكي في نيويورك اليوم الاثنين أن قلق الأمريكيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في مايو، وأصبحوا أكثر تفاؤلاً إزاء أوضاعهم المالية.

وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على مختلف الآفاق الزمنية التي يقيسها، قد تراجعت خلال الشهر الماضي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2% مقابل 3.6% في أبريل، وأن يبلغ 3.0% مقابل 3.2% بعد ثلاث سنوات، و2.6% مقابل 2.7% بعد خمس سنوات.

وجاء في التقرير أيضاً أن توقعات الأسر بخصوص الدخل، والإيرادات، وآفاق التوظيف، وأوضاعها المالية، قد تحسنت.

كما أظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر إلى أوضاعها المالية الحالية تحسّنت «قليلاً» في مايو .

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وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الوصول إلى الائتمان قد تحسن مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت التوقعات بعدم سداد الديون.

ومن شبه المؤكد أن الفيدرالي الأمريكي سيثبّت معدلات الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% في اجتماعه المرتقب بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو.

ولا يزال التضخم أعلى من مستوى 2% الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة في وقت قريب.