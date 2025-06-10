دونالد ترامب سمح لوفد التفاوض في لندن برفع بعض ضوابط التصدير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 01:10 مساءً - العربية.نت_ منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فريق وزير الخزانة سكوت بيسنت، قبل انطلاق المحادثات الأمريكية الصينية في لندن، تفويضًا بالتفاوض على إمكانية التراجع عن القيود الأخيرة المفروضة على بيع مجموعة واسعة من التقنيات والمنتجات الأخرى إلى الصين، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر، أبلغوا صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وتُعدّ هذه خطوة استراتيجية غير تقليدية، تعكس تأثير القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة في الصناعات الأمريكية.

وقال المتخصص في التجارة الدولية، كيفن وولف،: “تاريخيًا، لم تُستخدم قيود التصدير أبدًا كورقة ضغط في المفاوضات التجارية.. لا يوجد سابقة لهذا الأمر”.

وتشمل المنتجات التي شملتها القيود الأمريكية الأخيرة، والتي لم يُعلن عنها رسميًا من قبل الإدارة، محركات الطائرات وقطعها، التي تحتاجها الصين لتصنيع طائراتها التجارية؛ وبرمجيات ضرورية لشركات صينية لإنتاج الرقائق الإلكترونية؛ بالإضافة إلى الإيثان، وهو أحد مكونات الغاز الطبيعي ويُعد عنصرًا مهمًا في صناعة البلاستيك، بحسب المصادر.