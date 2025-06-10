مال وأعمال

محادثات تجارية بين أمريكا والصين في لندن اليوم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محادثات تجارية بين أمريكا والصين في لندن اليوم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ يلتقي كبار المسؤولين التجاريين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى تسوية النزاع التجاري المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، وهو كبير المفاوضين التجاريين في بكين، سيتواجد في المملكة المتحدة في الفترة من الثامن من يونيو حزيران وحتى 13 يونيو حزيران، مشيرة إلى أن اجتماعاً لآلية “التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين وأميركا سيُعقد خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب إعلان الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، عن إجرائه مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في مسعى مشترك لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.
وتكثفت الجهود الدبلوماسية بين الجانبين بعد أسابيع من تصاعد التوترات التجارية والغموض، على خلفية إعلان ترامب في أبريل نيسان عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين.
وردّت بكين بإجراءات مماثلة، وتصاعدت الحرب التجارية عبر تبادل فرض الرسوم الجمركية، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت في جنيف خلال الشهر الماضي لخفض الرسوم وتسهيل المحادثات.
وبموجب الاتفاق، خفضت أميركا رسومها الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما خفضت الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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