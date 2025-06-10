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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو الاقتصاد السعودي 3.4% في الربع الأول من 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:13 صباحاً - سي ان بي سي .. نما الاقتصاد السعودي 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، وسط نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين التاسع من يونيو، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.1% عند المقارنة بالربع الأخير من 2024.
فيما نمت الأنشطة غير النفطية السعودية بنسبة 1% على أساس فصلي في أول 3 أشهر من 2025. هذا وعلى مستوى الأنشطة الحكومية، فقد حققت نمواً بنحو 3.2% على أساس سنوي، وبنسبة 5.5% على أساس فصلي.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 8.4% و0.7% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.
ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 5.2% على أساس سنوي، وبنحو 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5% على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بمعدل 1.7% على أساس ربعي.
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وعلى الصعيد التجاري، حققت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 10% على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة %1.5 على أساس سنوي، و %12.3 على أساس ربعي.
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