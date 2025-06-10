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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: حزم جديدة من التسهيلات الضريبية العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 12:58 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا.. بتبسيط وتسهيل الإجراءات
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية.. في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
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زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة»
ونوه وزير المالية إلى أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
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