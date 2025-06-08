نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلق تراخيص شحن معدات لمحطات نووية إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 يونيو 2025 06:16 مساءً - سي إن بي سي_ علّقت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في ظلّ حرب تجارية مُدمّرة بين البلدين.

وأفادت المصادر لرويترز بأنّ وزارة التجارة الأمريكية أصدرت هذا التعليق، وهو يؤثر على تراخيص تصدير قطع الغيار والمعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.

يُعدّ موردو المعدات النووية من بين مجموعة واسعة من الشركات التي قُيّدت مبيعاتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع تحوّل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من التفاوض على الرسوم الجمركية إلى تضييق سلاسل التوريد بينهما.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ ستؤثر على هذا التعليق.

واتفقت الولايات المتحدة والصين في 12 مايو على إلغاء رسوم جمركية متبادلة بقيمة 10% لمدة 90 يوماً، إلا أن الهدنة بين أكبر اقتصادين سرعان ما انهارت، حيث زعمت الولايات المتحدة أن الصين تراجعت عن بنود تتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، واتهمت الصين الولايات المتحدة بـ”إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات” بتحذيرها من أن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي من هواوي أسيند في أي مكان في العالم يُمثل انتهاكًا لضوابط التصدير الأميركية.

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وبعد مكالمة يوم الخميس، كان من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات حول قضايا رئيسية.

من بين موردي المعدات النووية في الولايات المتحدة شركتا ويستنغهاوس Westinghouse وإيمرسون Emerson.

ولم تستجب شركة ويستنغهاوس، التي تُستخدم تقنيتها في أكثر من 400 مفاعل نووي حول العالم، وإيمرسون، التي تُوفر أدوات القياس وغيرها للقطاع النووي، لطلبات التعليق.

وأفاد مصدران بأن عمليات التعليق تؤثر على أعمال تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.، اللتان تُستخدم تقنيتهما في أكثر من 400 مفاعل نووي حول العالم، وإيمرسون، التي تُوفر أدوات القياس وغيرها للقطاع النووي، لطلبات التعليق.

وأفاد مصدران بأن عمليات التعليق تؤثر على أعمال تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.

لكن العديد من القيود الجديدة على الصادرات إلى الصين فُرضت خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لمصادر، وتشمل متطلبات ترخيص مورد سوائل هيدروليكية للمبيعات إلى الصين.

وأفادت مصادر بأن تعليق تراخيص أخرى مُنحت لشركة GE Aerospace لمحركات الطائرات النفاثة لطائرات COMAC الصينية.

كما تُلزم الولايات المتحدة الآن بتراخيص لشحن الإيثان إلى الصين، كما ذكرت الأسبوع الماضي. وأعلنت شركة Enterprise Product Partners، ومقرها هيوستن، يوم الأربعاء أن طلباتها الطارئة لاستكمال ثلاث شحنات مقترحة من الإيثان إلى الصين، يبلغ مجموعها حوالي 2.2 مليون برميل، لم تُوافق عليها.

وأعلنت شركة Enterprise أنها ألغت لاحقًا شرط ترخيص بيع البيوتان إلى الصين، بالإضافة إلى الإيثان، الذي كان مُحددًا في 23 مايو.

وقالت شركة Energy Transfer، ومقرها دالاس، إنها أُبلغت يوم الثلاثاء بمتطلبات ترخيص الإيثان الجديدة، وتعتزم التقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ.

ومن القطاعات الأخرى التي تأثرت بالقيود الجديدة شركات تبيع برامج أتمتة التصميم الإلكتروني مثل Cadence Design Systems.