دبي - احمد فتحي في الأحد 8 يونيو 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال صانع السياسات في البنك المركزي المصري الأوروبي، بوريس فوجيتش، السبت، إن البنك يكاد ينتهي من خفض أسعار الفائدة إذا استقر التضخم عند 2% كما هو متوقع.

يوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال العام الماضي، وأشار إلى تعليق مؤقت للسياسة النقدية الشهر المقبل، حيث عاد التضخم الآن بأمان إلى هدفه البالغ 2% بعد ثلاث سنوات من تجاوزه.

وقال محافظ البنك المركزي المصري الكرواتي للصحافيين على هامش مؤتمر، وفق : “أوافق على أننا اقتربنا من الانتهاء، وأننا في وضع جيد”.

أضاف أنه “إذا تحققت توقعاتنا في يونيو، فأعتقد أن هذا هو التوصيف الصحيح لموقفنا من السياسة النقدية”.

وأشار إلى أن أي مفاجآت في بيانات النمو والتضخم ستؤثر على تفكير البنك المركزي المصري الأوروبي، وكذلك على نتائج مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي يصعب التنبؤ بها.

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ووفقاً للقرار الصادر يوم الخميس، السادس من يونيو، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وكانت الفائدة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في منتصف 2023 عندما سجلت 4%.