وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر بيع الأضاحي…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 يونيو 2025 09:18 مساءً - تابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمرور على أماكن بيع الأضاحي، وأسواق اللحوم، للتأكد من سلامتها، وتوعية المواطنين بطرق اختيار الأضحية المناسبة.

وأكد وزير الزراعة المتابعة المستمرة لجميع الأسواق والشوادر، والتأكد من سلامة وصحة الأضاحي المعروضة طوال أيام التشريق، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني ومساعدة المواطنين في اختيار الأضحية المناسبة، وكذلك توعيتهم بالحد من الذبح العشوائي في الشوارع للحفاظ على البيئة وضمان سلامة وجودة اللحوم، وإرشادهم إلى أقرب مجزر حكومي، حيث تُقدم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، مع ضمان الكشف والفحص البيطري الظاهري للماشية قبل أعمال الذبح.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم التنسيق مع كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة وتحت إشراف نائب وزير الزراعة، لتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع كأضاحي، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة وصحية.

وأضاف أنه تم المرور خلال أول يومين من إجازة عيد الأضحى المبارك على معظم الشوادر وأماكن بيع الأضاحي المنتشرة على مستوى مراكز ومحافظات الجمهورية للتأكد من توافر الأضاحي وسلامة الأضاحي المعروضة، لافتًا إلى استمرار المتابعة الميدانية طوال أيام التشريق.

وقال سليمان أن اللجان تعمل أيضًا على توعية المواطنين وإرشادهم بالتوصيات والإجراءات اللازمة عند اختيار الأضاحي السليمة ومساعدتهم في اختيار الأضاحي، لافتًا إلى أن أعمال المرور والمتابعة الميدانية والمستمرة تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة مع زيادة استهلاك اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.