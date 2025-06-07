ترامب: سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس الفيدرالي الأمريكي

دبي - احمد فتحي في السبت 7 يونيو 2025 08:04 مساءً - العربية نت_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيجري اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري) المقبل.

وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لـ””.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.

وأضاف “لو أن الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريباً. بايدن ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل”.

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وأشار ترامب إلى أنه لم يعد هناك تضخم فعلياً، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته. الأمر بسيط جداً!!! ما يفعله يكلف بلدنا ثروة. يجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.