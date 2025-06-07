نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو يفاجئ الأسواق وينمو 0.6% في الربع الأخير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 يونيو 2025 11:07 صباحاً - وكالات .. سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في أيرلندا.

وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0.6% خلال الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي نُشرت الشهر الماضي.

ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0.4% صدر في أبريل.

وجاءت الزيادة بفضل تسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، نموا نسبته 0.4% في الفصل الأول، مقارنة مع 0.2% أفادت بها التوقعات في مايو.

وتؤكد البيانات عودة النمو في ألمانيا بعدما سجّل اقتصادها انكماشا نسبته 0.2% في الفصل الأخير من العام الماضي.

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في الأثناء، أعلنت أيرلندا مراجعة للنمو لديها إذ سجّل 9.7% في الفترة بين يناير ومارس، بحسب “يوروستات” مقارنة مع تقديرات مايو البالغة 3.2%.

كما تمّت مراجعة بيانات النمو للفصل الأول في الاتحاد الأوروبي ككل والذي يضم 27 دولة إلى 0.6%، بحسب “يوروستات” مقارنة مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 0.3%.

ورغم البيانات الإيجابية، إلا أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة تهدد بالتأثير سلبا على النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم وأخرى نسبتها 25% على واردات السيارات.

وتحاول بروكسل وواشنطن التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين لتجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية على غالبية سلع الاتحاد الأوروبي قبل التاسع من يوليو.