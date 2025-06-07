نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 139 ألف وظيفة في مايو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 يونيو 2025 10:10 صباحاً - سي إن بي سي_ شهد نشاط التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعاً بشكل طفيف في مايو، وذلك مع استعداد المستهلكين والشركات لرسوم جمركية، واحتمال تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.

هذا وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139,000 وظيفة خلال الشهر، متجاوزةً تقديرات داو جونز الضعيفة البالغة 125,000 وظيفة، ولكنها جاءت دون الرقم المعدّل بالخفض والبالغ 147,000 وظيفة الذي أضافه الاقتصاد الأمريكي في أبريل.

وبالانتقال إلى معدل البطالة، فقد شهد استقراراً خلال مايو عند 4.2%.

هذا وارتفعت أجور العمال بأكثر من المتوقع، حيث ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4% خلال الشهر، وبنسبة 3.9% عن العام الماضي، مقارنةً بالتوقعات التي بلغت 0.3% و3.7% على التوالي.

القطاع الصحي يضيف نصف عدد الوظائف

تابعنا على | Linkedin | instagram

وجاء ما يقرب من نصف نمو الوظائف من قطاع الرعاية الصحية، الذي أضاف 62,000 وظيفة، وهو ما يفوق متوسط ​​الزيادة البالغ 44,000 وظيفة خلال العام الماضي.

وساهم قطاع الترفيه والضيافة بإضافة 48,000 وظيفة، بينما أضاف قطاع المساعدة الاجتماعية 16,000 وظيفة.

وعلى الجانب الآخر، فقدت الحكومة 22 ألف وظيفة مع بدء ظهور تأثير الجهود التي بذلها ترامب ووزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.