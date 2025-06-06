الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 يونيو 2025 11:19 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في مايو مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.7 نقطة في مايو، منخفضا 0.8% عن أبريل.

وكانت قراءة شهر مايو أعلى 6% على أساس سنوي، لكنها أقل 20% من الذروة التي سجلتها في مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي أشعل حربا مدمرة بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.

وقالت “الفاو” إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض 1.8% على أساس شهري، مدفوعا بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية. وأثر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.

وانخفضت أسعار القمح بسبب تحسن ظروف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.

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وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأرز 1.4%، مدعومة بالطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلب أسعار العملات.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.7% مقارنة بشهر أبريل، مع انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية.

وخسر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 2.6%، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وضعف الطلب من صناعات الأغذية والمشروبات وتوقعات انتعاش الإنتاج في الموسم المقبل.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، توقعت الفاو إنتاجا عالميا قياسيا من الحبوب يبلغ 2.911 مليار طن في عام 2025، ارتفاعا من 2.848 مليار طن في تقديراتها السابقة وبزيادة 2.1% عن 2024.