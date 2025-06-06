مال وأعمال

وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى…

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  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 2/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 3/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 4/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 5/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 6/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 7/8
  • وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال أجازة عيد الأضحى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 يونيو 2025 10:19 مساءً - قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظاً على سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

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ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن غرفة العمليات تهدف إلى تلقي وبحث ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات قد ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال فترة الإجازة، والعمل على سرعة حلها وتذليل أية عقبات قد تواجه الزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

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وأضافت أن من بين مهام غرفة العمليات أيضاً التنسيق والتواصل مع بعثة الحج السياحي المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة لمتابعة أوضاع حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم داخل مصر بشكل مستمر.

وأكدت على أن فرق العمل بالغرفة تم توجيهها بضرورة التعامل السريع مع الشكاوى الواردة، ومتابعة مدى التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج السياحية المُعلنة بدقة وجودة عالية.

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وتقدم الوزارة خطوط اتصال مباشرة مع غرفة العمليات لتلقي البلاغات أو الشكاوى والتعامل معها على الفور من خلال الأرقام التالية: 01550008633-01550008630
كما تم أيضا تحديد رقم هاتف مخصص للإبلاغ عن أى طوارئ من خلال الرقم: 01009866900
كما يمكن أيضاً التواصل مع بعثة الوزارة بالأراضي المقدسة على رقم 00966506719982

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هذا، وتستمر الوزارة في تلقي كافة الشكاوى والملاحظات أو المقترحات من زائري المقصد السياحي المصري من المواطنين والسائحين على مدار الساعة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654)، والبريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسائحين والزوار في جميع الأوقات، وحرصها على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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