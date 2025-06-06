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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبوط أسعار الذهب المحلية في أول أيام عيد الأضحى المبارك من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 يونيو 2025 09:18 مساءً - سي إن إن_ هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 6 يونيو 2025، أول أيام عيد الأضحى المبارك، متأثرة بتراجع سعر المعدن الأصفر عالمياً.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، متراجعة بأكثر من 20 جنيهاً في الجرام الواحد عن سعر أمس الخميس.
أسعار الذهب اليوم في مصر بيعاً وشراء
سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام من عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 5377 جنيهاً للشراء، و5354 جنيهاً للبيع.
بينما جاءت أسعار الذهب في مصر عيار 22، اليوم الجمعة، عند 4929 جنيهاً للشراء و4908 جنيهات للبيع.
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سعر الذهب عيار 21 في مصر
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 4705 جنيهات للشراء، و4685 جنيهاً للبيع.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
في الوقت ذاته سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام من عيار 18 نحو 4033 جنيهاً للشراء، و4016 جنيهاً للبيع.
سعر الذهب الاقتصادي
بينما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 14 الاقتصادي نحو 3137 جنيهاً للشراء، و3123 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الذهب اليوم
أمّا سعر الجنيه الذهب في مصر فقد سجّل نحو 37640 جنيهاً للشراء و37480 جنيهاً للبيع.
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