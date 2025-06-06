نعرض لكم الان تفاصيل خبر بكين: الرسوم الأمريكية على المعادن ستعرقل سلاسل الإمداد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 يونيو 2025 10:10 صباحاً - العربية نت _ قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يونج تشين، في إحاطة صحفية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم سوف تعرقل بشدة استقرار سلسلة الصناعة العالمية.

وردا على سؤال بشأن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة، قال المتحدث إن تدابير ضبط الصادرات الصينية تتماشى مع القانون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف هي يونج أن الصين تنفذ بصرامة التزاماتها بموجب الاتفاق في الآراء الذي تم التوصل إليه في محادثات التجارة في جنيف، ولكن تدابير واشنطن الأخيرة انتهكته، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتابع أن الصين سوف تتخذ تدابير حاسمة في حال لم تغير الولايات المتحدة النهج.

يذكر أن الولايات المتحدة رفعت الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50% تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

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وكان مرسوم مضاعفة الرسوم نشر الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش).

وقال الرئيس الأمريكي عند إعلانه القرار الجمعة، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية “صناعاتنا من الصلب والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى”، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وأضاف “نريد التحقق من أن (الواردات) لا تهدد الأمن القومي”.

وجاء في نص المرسوم “مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعما أساسيا للأسعار في السوق الأمريكية إلا انها لم تسمح لهذه الصناعات بتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الإنتاج تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني”.

وكان قطاع الصلب والألمنيوم أول المستهدفين بالرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب مع اعتماد رسوم جمركية إضافية نسبتها 25% اعتبارا من 12 مارس من أجل الحث على الاستثمار في الولايات المتحدة.

وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.