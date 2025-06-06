نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الملابس الجاهزة تقفز 27.7% في مارس.. والمجلس التصديري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني _ قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 27.7% خلال شهر مارس الماضي، فيما سجل شهر أبريل زيادة قاربت 24%، لتصل الزيادة التراكمية للصادرات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل إلى نحو 23%.

وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإثنين الماضي، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مارس 2025، والتي أظهرت تراجعًا حادًا في عجز الميزان التجاري بنسبة 38.6%، حيث بلغ 2.50 مليار دولار مقابل 4.09 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

كما كشفت النشرة عن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.7% لتسجل 4.62 مليار دولار في مارس 2025 مقابل 3.82 مليار دولار في مارس 2024، مدفوعة بزيادة صادرات عدد من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الملابس الجاهزة، حيث سجلت زيادة نسبتها 27.7% ، ومنتجات البترول بنسبة 6.3%، والعجائـن والمحضــرات الغذائيــة المتنوعــة بنسبـة 19.5 %، والبقول الجافه بنسبـة 35.2%.

وأكد مرزوق في تصريحات خاصة لبوابة “دوت الخليج”، أن المجلس يستهدف الوصول بمعدل النمو في صادرات الملابس الجاهزة إلى 28% مع نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الزخم الإيجابي في أداء القطاع.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة مباشرة للاستثمارات المحلية والأجنبية التي تم ضخها في القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل فعلي اعتبارًا من العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا النمو مرشح للتسارع خلال العامين المقبلين.

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واستشهد بتحقيق القطاع لنمو بلغ 18% في صادراته خلال عام 2024، وقرابة 14% خلال عام 2023، ما يعكس مسارًا تصاعديًا مستقرًا ومبنيًا على أسس إنتاجية قوية.

وأضاف أن جميع الأسواق العالمية التي تستورد الملابس الجاهزة من مصر سجلت زيادات في حجم الطلب على المنتج المصري، حيث جاءت نسب النمو متقاربة في معظم الوجهات التصديرية، الأمر الذي يدل على جودة الصناعة المصرية وثقة الأسواق فيها.

كما أشار إلى أن المجلس يضع التوسع في الأسواق الإفريقية ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تمثله من فرص واعدة للنمو وتنويع قاعدة العملاء.