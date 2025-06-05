شريف الكيلاني: حريصون على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 09:14 مساءً - أجرى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جولة ميدانية لمنظومة العمل الجمركي بمطار القاهرة الدولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بالمتابعة المستمرة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

تفقد الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، يرافقهما الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، منظومة العمل الجمركى بمبنى الركاب «٢»، و«٣»، وطالبوا العاملين بمضاعفة جهودهم فى أوقات الذروة من أجل العمل على راحة الركاب.

أدار الكيلاني وأموى، حوارًا وديًا مع عدد من المصريين العائدين من الخارج بمبنى الركاب «3» أثناء التسجيل الإلكتروني لهواتفهم المحمولة، وأكدا حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تمت زيادة عدد من العاملين لدعم منظومة العمل الجمركي بالمطار، وضمان سرعة وتسهيل تسجيل هواتفهم المحمولة بالتطبيق الإلكتروني.

ونوه إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بدعم رجال الجمارك وتزويدهم بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسجيل الهواتف المحمولة، للتيسير على الركاب العائدين من الخارج.